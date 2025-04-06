Буйный пациент напал с кулаками на двоих медиков Елизаветинской больницы (Горбольница № 3), а затем угодил в реанимацию.
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Буйный пациент напал с кулаками на двоих медиков Елизаветинской больницы (Горбольница № 3), а затем угодил в реанимацию.