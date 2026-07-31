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Увеличение памяти видеокарт ставят на поток: GPU Solutions предложила услугу по увеличению объема памяти GeForce RTX 2080 Ti до 22 ГБ и GeForce RTX 3070 до 16 ГБ

Увеличение памяти видеокарт ставят на поток: GPU Solutions предложила услугу по увеличению объема памяти GeForce RTX 2080 Ti до 22 ГБ и GeForce RTX 3070 до 16 ГБ

То, что раньше выполняли отдельные энтузиасты, сейчас GPU Solutions будет выполнять массовоКомпания GPU Solutions из ОАЭ начала предлагать коммерческую услугу по увеличению объема видеопамяти некоторых видеокарт Nvidia.

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