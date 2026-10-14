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Царьград

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Курс давления на Россию обречён на провал. Зеленскому вынесли предупреждение

Курс давления на Россию обречён на провал. Зеленскому вынесли предупреждение

Член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема предупредил, что новые попытки Владимира Зеленского и канцлера Германии Фридриха Мерца усилить давление на Россию вновь закончатся провалом.

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