Член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема предупредил, что новые попытки Владимира Зеленского и канцлера Германии Фридриха Мерца усилить давление на Россию вновь закончатся провалом.
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