Трамп передумал давать Киеву лицензию на производство ракет Patriot

Разрешение на производство ракет Patriot передумал давать Украине президент США Дональд Трамп из-за опасений, что Киев в будущем сможет использовать эти технологии против самих США, 1 августа сообщает издание New York Times.
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