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Трамп передумал давать Киеву лицензию на производство ракет Patriot

Трамп передумал давать Киеву лицензию на производство ракет Patriot

Разрешение на производство ракет Patriot передумал давать Украине президент США Дональд Трамп из-за опасений, что Киев в будущем сможет использовать эти технологии против самих США, 1 августа сообщает издание New York Times.

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