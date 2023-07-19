МАЙКОП-АДЫГЕЯ: регион 01

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Несоблюдение договоренностей с Россией становится распространенной практикой. Почему это опасно для государства

Несоблюдение договоренностей с Россией становится распространенной практикой. Почему это опасно для государства

Известный швейцарский юрист Эмер де Ваттель в далеком XVIII веке писал, что «договоры являются пустыми словами, если нации не рассматривают их как подлежащие исполнению обязательства и как правила, которые должны неукоснительно соблюдаться».

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