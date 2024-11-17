В интернете появились первые кадры турецкой версии нашего фильма «Холоп» с участием Керема Бюрсина! На данный момент съемочный процесс только начался, поэтому премьера запланирована на декабрь 2025 года.
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В интернете появились первые кадры турецкой версии нашего фильма «Холоп» с участием Керема Бюрсина! На данный момент съемочный процесс только начался, поэтому премьера запланирована на декабрь 2025 года.