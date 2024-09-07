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Вей после 2 побед «Авангарда»: «Будем действовать так в дальнейшем – все будет в порядке» 

Ранее омичи обыграли «Сибирь» (2:1) в стартовом матче Фонбет Чемпионата КХЛ. «Мы хорошо выступили на протяжении всего матча.

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