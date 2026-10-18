18 октября исполняется 100 лет со дня рождения немецкого актера Клауса Кински. Едва ли в истории кино и театра найдется субъект более неистовый, несносный, парадоксальный.
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