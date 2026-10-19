Речь идет о разных формах насилия: физическом, эмоциональном, сексуализированном, а также о буллинге и жестоких методах воспитания Региональное бюро ВОЗ для стран Восточного Средиземноморья сообщило, что каждый год около миллиарда детей в мире сталкиваются с насилием.