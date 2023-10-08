"Талибан"* решил "завоевать Иерусалим" вместе с ХАМАС P: "Талибан"* призвал Иран, Ирак и Иорданию пустить афганских военных в Израиль Движение "Талибан"* направило властям Ирана, Ирака и Иордании официальные обращения с просьбой организовать коридор для беспрепятственного прохода афганских войск в Израиль.
Солдат Израиля расстреливают в казармах и на улицах,при захвате танка Меркава экипаж линчевали
Комментарии
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Андрей
довыё...ывались над арабами на арабской земле.
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4 час.
Кошмар
https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/sistema-bezopasnosti-izrailya-bez-strategicheskoy-glubiny-no-so-strategicheskim-vzglyadom/#:~:text=«Аман»%20—%20центральный%20орган%20управления,системы%20Израиля%20и%20всех%20спецслужб
Система безопасности Израиля: без «стратегической глубины», но со стратегическим взглядом
russiancouncil
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4 час.
ВМ
Владимир Моргунов
Такие, ка Слепаков и Галкин, как испуганные и продажные вороны, свалят туда, где безопасно. БАБЛА В РОССИИ ОНИ НАРУБИЛИ С ИЗБЫТКОМ !!
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3 час.
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