Солдат Израиля расстреливают в казармах и на улицах,при захвате танка Меркава экипаж линчевали

Система безопасности Израиля: без «стратегической глубины», но со стратегическим взглядом

ВМ

Владимир Моргунов

Такие, ка Слепаков и Галкин, как испуганные и продажные вороны, свалят туда, где безопасно. БАБЛА В РОССИИ ОНИ НАРУБИЛИ С ИЗБЫТКОМ !!