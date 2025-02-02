Откровения кардинала: в Ватикане полно фанатов Трампа, но не все признаются в этом

Бывший епископ Регенбсурга и глава Конгрегации вероучения кардинал Герхард Людвиг Мюллер в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera признался, что лично ему Дональд Трамп «нравится больше, чем Джо Байден».
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