Медвежий угол

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Вид с левого берега на правый, Киев

Вид с левого берега на правый, Киев

Свечение в небе от пожара на нефтяной базе в ВасильковеПродукты горения токсичны. Оттуда из ближайших окрестностей необходимо выводить людей и срочно! Но по Украине комендантский час.

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