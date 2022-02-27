Вид с левого берега на правый, Киев

Свечение в небе от пожара на нефтяной базе в ВасильковеПродукты горения токсичны. Оттуда из ближайших окрестностей необходимо выводить людей и срочно! Но по Украине комендантский час.
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