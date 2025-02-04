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Посол РФ Борисенко рассказал о развитии российской промзоны в Египте

Посол РФ Борисенко рассказал о развитии российской промзоны в Египте

Global Look Press/Maksim Konstantinov Посол РФ в Египте Георгий Борисенко назвал взаимовыгодным проектом создание российской промзоны в арабской республике и сообщил, на какой стадии сейчас находится процесс.

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