У меня есть маленькая добрачная квартира в 28м2, но живем мы у мужа в трешке. Та квартира 80 с чем-то метров, она 1/3 на мужа, свекровь и свекра, который не живет там.
Свекровь хочет выгодно обменяться со мной квартирами, а я уже хочу развода
Комментарии
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Борис Цыперсон
Это не гормоны. То, что предлагает муж - это разводилово, значит не любит и не ценит.
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9 час.
Майя Maja
Обязательно надо оставить добрачную квартиру за собой. Никаких других вариантов быть не может. свекровь еще та стерва. Хочет отдельную собственную квартиру за счет фактически чужого ей человека - невестки. Пусть с мужем бывшим договаривается и выкупает с сыночком своим долю своего мужа.. А то многоходовочку придумали на пару как облапошить беременную женщину... Ну а муж..."объелся груш", раз на такое разводилово собственной жены пошел.
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3 час.
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