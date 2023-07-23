Свекровь хочет выгодно обменяться со мной квартирами, а я уже хочу развода

Это не гормоны. То, что предлагает муж - это разводилово, значит не любит и не ценит.

Майя Maja

Обязательно надо оставить добрачную квартиру за собой. Никаких других вариантов быть не может. свекровь еще та стерва. Хочет отдельную собственную квартиру за счет фактически чужого ей человека - невестки. Пусть с мужем бывшим договаривается и выкупает с сыночком своим долю своего мужа.. А то многоходовочку придумали на пару как облапошить беременную женщину... Ну а муж..."объелся груш", раз на такое разводилово собственной жены пошел.