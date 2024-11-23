Новая вундерваффе прилетела в завод Южмаш. Это шесть раздельных блоков по шесть боеголовок в каждом - хотя, поговаривают, их может быть и 8х8, что зависит от конфигурации и задач.
200 Хиросим
Комментарии
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Татьяна
Запад нужно бить и обивки вколачивать. Орешником пороть, чтобы мозги у них через ж...пу на место встали.
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12 час.
Александр Терехов
Это логика человеческая, веками опробованная. Но вот какой логикой оперируют амерзоты, наглосаксы, гейропа - непонятно.
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10 час.
Семен Демин
Именно, Запад.
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5 час.
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