A Michigan woman used money she received for her birthday to play an online lottery game and wound up winning a $150,000 prize.
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