Вратарь "Торонто" Самсонов о Мэттьюсе: думаю, он второй снайпер после Овечкина

Российский голкипер "Торонто Мэйпл Лифс" Илья Самсонов поделился мнением о своем одноклубнике Остоне Мэттьюсе, который в матче с "Питтсбургом" повторил достижение Александра Овечкина по заброшенным шайбам за один регулярный сезон Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в XXI веке (65), передает сайт НХЛ.