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Парламентская газета

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Власти Эстонии прекратят финансирование русскоязычного образования

Власти Эстонии прекратят финансирование русскоязычного образования

Правительство Эстонии планирует перестать финансировать образование на русском языке. Об этом заявила 16 января премьер-министр страны Кая Каллас, разъясняя в парламенте, как будет проходить переход к единой эстонской школе.

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