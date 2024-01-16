Власти Эстонии прекратят финансирование русскоязычного образования

Правительство Эстонии планирует перестать финансировать образование на русском языке. Об этом заявила 16 января премьер-министр страны Кая Каллас, разъясняя в парламенте, как будет проходить переход к единой эстонской школе.
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