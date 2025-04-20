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Кубок Гагарина. «Трактор» примет минское «Динамо» при 3-1 в серии, московское «Динамо» сыграет с «Ак Барсом» при 2-2

Московское «Динамо» сыграет дома с «Ак Барсом» в 5-м матче серии. Кубок Гагарина Второй раунд Трактор – Динамо Минск Дата проведения 20 апреля, 14.

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