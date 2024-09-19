Фокус внимания
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Фокус внимания

15 подписчиков

Вдвое больше россиян встретят Новый год за границей

Вдвое больше россиян встретят Новый год за границей

Сервис для планирования путешествий OneTwoTrip проанализировал ранние отельные и авиабронирования на новогодние каникулы и узнал, что гораздо больше россиян стали планировать праздничные выходные заранее — количество заказов увеличилось в два раза.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх