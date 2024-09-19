Вдвое больше россиян встретят Новый год за границей

Сервис для планирования путешествий OneTwoTrip проанализировал ранние отельные и авиабронирования на новогодние каникулы и узнал, что гораздо больше россиян стали планировать праздничные выходные заранее — количество заказов увеличилось в два раза.
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