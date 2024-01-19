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  • Ингерман Ланская
    а ты, выродок, враг Кремля и Русского народа! ...сталена на тебя нет - давно бы уж навозом был на колымеГлава Союза пенси...
  • Nikolay Zakharov
    Меня удивляет одно как приближаются выборы ,так появляются партии выражающие заботу о народе, а потом исчезающие с го...Глава Союза пенси...
  • Nikolay Zakharov
    Ты просто про кремлевская сучка-провокаторша,путаешь пенсов простого народа, с пенсиями чиновников, да ещё и персонал...Глава Союза пенси...

Для тушения резервуаров на нефтебазе в Брянской области прибыл пожарный поезд

Для тушения резервуаров на нефтебазе в Брянской области прибыл пожарный поезд

Для тушения резервуаров на нефтебазе в Брянской области прибыл пожарный поезд. Согласно последней информации, возгорание произошло после сброса боеприпаса с украинского беспилотного летательного аппарата.

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