Для тушения резервуаров на нефтебазе в Брянской области прибыл пожарный поезд. Согласно последней информации, возгорание произошло после сброса боеприпаса с украинского беспилотного летательного аппарата.
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