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Парламентские выборы во Франции: Макрон избежал поражения

Парламентские выборы во Франции: Макрон избежал поражения

Парламентские выборы во Франции: Макрон избежал поражения Ольга ВайленкоПрезидент Франции Эмманюэль Макрон смог избежать худшего для себя сценария — абсолютной победы на парламентских выборах правой партии «Национальное объединение».

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