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США открестились от биолабораторий на Украине

США открестились от биолабораторий на Украине

Госдеп США заявил о своей непричастности к действию биолабораторий на Украине. О том, что американские власти не имеют отношения к работе по созданию биологического и/или химического оружия, заявил глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

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