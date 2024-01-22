Когда будут проводиться квалификационные экзамены на получение профессии адвоката

Комиссия по лицензированию профессии адвоката решила, когда будут организованы экзамены для поступления на профессиональную стажировку и получения квалификации по профессии адвоката в этом году, сообщает Noi.
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