В Архивном комплексе в Петербурге открылась выставка «Дети и война» о судьбах маленьких жителей блокадного Ленинграда

Здесь представлены документы, фотографии и другие экспонаты В Архивном комплексе в Петербурге, открылась выставка «Дети и война», на которой представили документы, фотографии и другие экспонаты о судьбах детей блокадного Ленинграда.
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