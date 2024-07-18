6 стартапов тульских студентов получат финансирование от государства

Фонд содействия инновациям (ФСИ) утвердил результаты V очереди конкурса «Студенческий стартап», который проходит в рамках федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства».
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