Министр обороны Индии пропустит парад Победы в Москве

Предполагается, что Индию в Москве представит замминистра обороны страны Санджай Сет.фото: pixabay.com/shivamjokerМинистр обороны Индии Раджнат Сингх, возможно, не сможет посетить празднование Дня Победы в Москве.
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