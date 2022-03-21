Сближение Москвы и Киева, туманное спасение Зеленского, откровения наёмников: что в мире говорили об Украине 20 марта

С началом военной спецоперации РФ премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предлагал убежище президенту Украины Владимиру Зеленскому, но он предпочёл остаться в стране, в отличие от иностранных наёмников, потрясённых реальной обстановкой.
С началом военной спецоперации РФ премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предлагал убежище президенту Украины Владимиру Зеленскому, но он предпочёл остаться в стране, в отличие от иностранных наёмников, потрясённых реальной обстановкой.
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