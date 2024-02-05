По данным издания The Verge, Microsoft рассматривает возможность выпуска Indiana Jones and the Great Circle на PS5Предстоящую игру Bethesda об Индиане Джонсе также предварительно планируют выпустить на консоли Sony PlayStation 5.
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