Танцуют все?

На экраны выходит «Чучело» — современная экранизация знаменитой повести Владимира Железникова Спустя 43 года после легендарной картины Ролана Быкова зрителям предлагается новая версия «Чучела», перенесённая в реалии 2020-х.
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