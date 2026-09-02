Анжела Якубовская
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Анжела Якубовская

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Танцуют все?

Танцуют все?

  На экраны выходит «Чучело» — современная экранизация знаменитой повести Владимира Железникова Спустя 43 года после легендарной картины Ролана Быкова зрителям предлагается новая версия «Чучела», перенесённая в реалии 2020-х.

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