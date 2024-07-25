Новое бета-обновление PS5 улучшает 3D-звук с помощью пользовательских профиле...

Новое бета-обновление PS5 улучшает 3D-звук с помощью пользовательских профилей и приносит другие новые функцииSony продолжает бета-тестирование системного программного обеспечения PS5, в данном случае с новым обновлением, которое, прежде всего, представляет некоторые интересные инновации в области 3D-звука, включая введение настраиваемых профилей, а также некоторые изменения, касающиеся управления зарядкой периферийных… источник#Sony.