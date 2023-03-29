«Полк Калиновского» и наемники «имеют виды» на Минск и Лукашенко

Запад готовит воюющих на стороне ВСУ бандитов к заброске в Белоруссию для ее дестабилизации Находящиеся за рубежом участники вооруженных формирований могут быть задействованы в дестабилизации обстановки в Белоруссии, заявили в МВД республики.