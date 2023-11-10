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В России создали инновационную систему оценки футболистов: кто лучше?

В России создали инновационную систему оценки футболистов: кто лучше?

В России станет больше талантливых футболистов. Специалисты Сеченовского университета разработали специальную платформу, которая позволяет на языке цифр оценить способности и перспективы молодых спортсменов.

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