В России создали инновационную систему оценки футболистов: кто лучше?

В России станет больше талантливых футболистов. Специалисты Сеченовского университета разработали специальную платформу, которая позволяет на языке цифр оценить способности и перспективы молодых спортсменов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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