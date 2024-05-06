Австралийцы назвали среднеразмерные автомобили, которые можно и нужно купить в 2024 году

Среднеразмерные легковушки постепенно теряют покупателей. Причем эта тенденция характерна не только для России, но и для всего мира, где люди точно так же стремятся приобрести считающиеся более практичными кроссоверы и внедорожники.
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