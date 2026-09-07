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Между встречей и мячом: зачем топ-менеджеры идут на корт

Между встречей и мячом: зачем топ-менеджеры идут на корт

Обсудить дела с партнёром, познакомиться с будущим клиентом или просто размяться между совещаниями — для всего этого предприниматели и топ-менеджеры всё чаще выбирают корт.

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