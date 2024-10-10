Акция ´За безопасность - вместе´.

Для повышения уровня безопасности населения, активизации пожарно-профилактической работы, анализа ее эффективности и оценки готовности территорий к осенне-зимнему периоду с 14 по 30 октября 2024 года в Бобруйском районе будет пройдет республиканская акция по предупреждению пожаров и гибели людей от них в жилищном фонде ´За безопасность - вместе´.
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