Ротен о словах Мбаппе про «Золотой мяч»: «Никто не считал тебя лучшим игроком мира в прошлом сезоне, Килиан. Ты ничего не выиграл – заткнись и продолжай работать»

Бывший полузащитник «ПСЖ» Жером Ротен отреагировал на слова Килиана Мбаппе о « Золотом мяче ». Напомним, форвад «Реала» заявил , что отдал бы награду себе: «Но у нас нет диктата мысли, понимаю и других.
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