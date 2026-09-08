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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ротен о словах Мбаппе про «Золотой мяч»: «Никто не считал тебя лучшим игроком мира в прошлом сезоне, Килиан. Ты ничего не выиграл – заткнись и продолжай работать»

Бывший полузащитник «ПСЖ»  Жером Ротен отреагировал на слова Килиана Мбаппе о « Золотом мяче ». Напомним, форвад «Реала» заявил , что отдал бы награду себе: «Но у нас нет диктата мысли, понимаю и других.

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