Лукашенко прибыл в Брест для проверки западных границ — кадры

Главнокомандующего особо интересуют вопросы армейской связи.Президент Белоруссии Александр Лукашенко 11 сентября прибыл в Брестскую область для проверки успехов работы ВПК страны и обсуждения вопросов развития систем связи вооружённых сил РБ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ХМАО предупреждае...
- Путь Христа на Го...
- Катастрофа в райо...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым