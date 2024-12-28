Похоже, Microsoft готовит ответ на контроллер DualSense от Sony Журналист Джез Корден п...

Похоже, Microsoft готовит ответ на контроллер DualSense от SonyЖурналист Джез Корден подтвердил, что появившийся в сети патент относится к контроллеру под кодовым названием Sebile, о котором впервые стало известно в прошлом году из утечки конфиденциальных документов Microsoft.
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