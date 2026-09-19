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Ольга Бузова призналась, что вынуждена прятать шрамы от операции: «Ужасно выглядит»

Ольга Бузова призналась, что вынуждена прятать шрамы от операции: «Ужасно выглядит»

Телезвезда пожаловалась на последствия травмы и стресса. Ольга Бузова Личный архив Ольги БузовойОльга Бузова, готовящаяся к своему масштабному юбилейному концерту, призналась, что серьезно переживает из-за внешнего вида ноги после перенесенной операции.

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