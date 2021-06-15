Россия перехватила самолет США, не позволив пересечь границы. В США сообщили о "недопустимо жестких действиях" авиации России

НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫПолитикаРоссия перехватила самолет США, не позволив пересечь границы. В США сообщили о "недопустимо жестких действиях" авиации России Самолет-разведчик ВВС США RC-135 был перехвачен над одним из самых напряженных участков границ России - Тихий океан.Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАнатолий ЛановойПосле первого сбитого, остальные летчики летать не смогут из-за загазованности кабины пилота после получения маршрута следования.Комментировать
Свежие комментарии