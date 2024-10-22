Ряд производителей сливочного масла сокращает производство продукта

В российских магазинах может уменьшиться ассортимент сливочного масла. Как выяснили «Известия», некоторые производители, в том числе и достаточно крупные, начали уведомлять торговые сети, что сокращают производство или останавливают отгрузки.
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