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Квартира, дом, дача

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Как установить розетку

Как установить розетку

Вам понадобятся полчаса и пара мелочей, которые найдутся в любом строительном магазине.   1. Приготовьте необходимые инструменты и материалы Неважно, меняете вы старую розетку во время ремонта или монтируете новую после вселения в квартиру.

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