В MMORPG Throne and Liberty удалили две сомнительные механики Судя по тому, как продюсер...

В MMORPG Throne and Liberty удалили две сомнительные механикиСудя по тому, как продюсер MMORPG Throne and Liberty сообщает про оперативные изменения в финальном игровом билде, у нас сложилось впечатление, что он или кто-то из команды внимательно следит за контентом по TL на нашем портале GoHa.