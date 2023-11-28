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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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В MMORPG Throne and Liberty удалили две сомнительные механики Судя по тому, как продюсер...

В MMORPG Throne and Liberty удалили две сомнительные механики Судя по тому, как продюсер...

В MMORPG Throne and Liberty удалили две сомнительные механикиСудя по тому, как продюсер MMORPG Throne and Liberty сообщает про оперативные изменения в финальном игровом билде, у нас сложилось впечатление, что он или кто-то из команды внимательно следит за контентом по TL на нашем портале GoHa.

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