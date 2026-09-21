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Спорт Уик-Энд

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«Зенит» не играет на силу своего состава, только эпизоды или таймы» - Аршавин назвал три клуба, которые разыграют титул

«Зенит» не играет на силу своего состава, только эпизоды или таймы» - Аршавин назвал три клуба, которые разыграют титул

Экс-нападающий сборной России Андрей Аршавин оценил чемпионскую гонку в этом сезоне. После девяти туров пять клубов оторвались от преследователей.

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