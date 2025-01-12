Люди с самым сложным характером по числу рождения: горячая тройка тех, с кем придется очень трудно построить семью Ольга БезродняяВ нашем мире есть множество типов личности, и некоторые из них могут оказаться настоящими испытаниями в отношениях и семейной жизни.