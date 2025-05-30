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Россия и Китай: единый фронт против плана США по милитаризации Азии

Россия и Китай: единый фронт против плана США по милитаризации Азии

На международной конференции в Пекине заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко заявил о совместных усилиях России и Китая в противодействии милитаризации Азии, поддерживая стабильность и безопасность в регионе.

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