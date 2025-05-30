Россия и Китай: единый фронт против плана США по милитаризации Азии

На международной конференции в Пекине заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко заявил о совместных усилиях России и Китая в противодействии милитаризации Азии, поддерживая стабильность и безопасность в регионе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии