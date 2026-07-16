Световой меч Люка Скайуокера со съемок «Звездных войн» продали за $3,75 млн

Оригинальный световой меч Люка Скайуокера, который использовался во время съемок известного фильма «Звездные войны», был продан на аукционе Hollywood & Entertainment Signature Auction за 3,75 млн долларов (около 293 млн рублей).
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