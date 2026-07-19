Сказка для двоих
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Сказка для двоих

186 616 подписчиков

Уходи, ты здесь больше не живешь — я подала на развод. Все твои «тайные» семь месяцев спонсирования свое пассии за мой счёт вскрылись благодаря навигатору

Уходи, ты здесь больше не живешь — я подала на развод. Все твои «тайные» семь месяцев спонсирования свое пассии за мой счёт вскрылись благодаря навигатору

Елена устроилась за рулём семейного автомобиля, пальцы всё ещё ощущали тепло только что допитой чашки кофе.

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Комментарии
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ВИ
Виктория Иванова
&quot;Пробки в большом мегаполисе&quot;. Интересно, а в  маленьком мегаполисе пробки бывают? 🤔
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2 м.
мария тинус
Наталья
Вы не поняли, я хотела защитить автора, не обидев её, на неё профессия наложила отпечаток правильности, четкости, но с мужчинами это не проходит, почему мы часто удивляемся их выбору фантиков и пустышек, они с ними не парятся, а соответствовать достойной женщине это труд.
А мужчина - это обезьянка такая, которой трудиться ДУШОЙ запрещено? Или &quot;батарейки в комплект не входят&quot;(с)? Засранца (я очень культурно выражаюсь, пытаясь не назать его тем, что он есть на деле) выставить надо было СРАЗУ. Чувак &quot;поебиху&quot; себе завёл на деньги жены и считает это нормой. А вы пытаетесь оправдать его кобелирование. И не надо начинать лекцию про &quot;природную полигамию&quot;. Мужчина, который на самом деле ЛЮБИТ СВОЮ ЖЕНЩИНУ, за угол бегать полапаться не будет.
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2 м.
Дмитрий Захаров
Ну и поцелуй в макушку, как контрольный в голову.
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1 м.