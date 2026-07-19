Елена устроилась за рулём семейного автомобиля, пальцы всё ещё ощущали тепло только что допитой чашки кофе.
Уходи, ты здесь больше не живешь — я подала на развод. Все твои «тайные» семь месяцев спонсирования свое пассии за мой счёт вскрылись благодаря навигатору
Комментарии
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ВИ
Виктория Иванова
"Пробки в большом мегаполисе". Интересно, а в маленьком мегаполисе пробки бывают? 🤔
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2 м.
мария тинус
Наталья
Вы не поняли, я хотела защитить автора, не обидев её, на неё профессия наложила отпечаток правильности, четкости, но с мужчинами это не проходит, почему мы часто удивляемся их выбору фантиков и пустышек, они с ними не парятся, а соответствовать достойной женщине это труд.
А мужчина - это обезьянка такая, которой трудиться ДУШОЙ запрещено? Или "батарейки в комплект не входят"(с)? Засранца (я очень культурно выражаюсь, пытаясь не назать его тем, что он есть на деле) выставить надо было СРАЗУ. Чувак "поебиху" себе завёл на деньги жены и считает это нормой. А вы пытаетесь оправдать его кобелирование. И не надо начинать лекцию про "природную полигамию". Мужчина, который на самом деле ЛЮБИТ СВОЮ ЖЕНЩИНУ, за угол бегать полапаться не будет.
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2 м.
Дмитрий Захаров
Ну и поцелуй в макушку, как контрольный в голову.
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1 м.
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