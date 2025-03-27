Сообщается, что Nvidia ведет переговоры о приобретении Lepton AI

Компания Nvidia хочет выйти на рынок аренды серверов. По сообщениям The Information, полупроводниковый гигант близок к заключению сделки по приобретению компании Lepton AI, которая сдает в аренду серверы, работающие на базе чипов Nvidia AI.
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